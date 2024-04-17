Aydın İmam Hatip Lisesi Yıkılmaya Başlandı

Aydın'da 1965 yılında yapımına başlanıp 1967 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan ve bugüne kadar binlerce öğrencinin yetiştiği Aydın İmam Hatip Lisesi depreme dayanıksız olduğu için yıkılmaya başlandı. Yarım asra aşkın tarihi kadar pek çok anıyı da barındıran okul bir süredir aynı bahçede yapılan yeni binasında eğitim öğretim hizmetine devam ediyor.

1960'lı yıllarda merhum Ahmet Işıkoğlu tarafından bağışlanan 12 bin 156 metrekare alan üzerine 1965 yılında yapımına başlanan Aydın İmam Hatip Lisesi 1967 yılında öğrenci kabul ederek eğitim öğretim faaliyetine başlamıştı. 1965 yılında kurulan Hayırlar Derneği aracılığı ile toplanan yardımlarla yapılan okul ve bahçesindeki yurt binası bugüne kadar binlerce öğrenciye hizmet verdi. - AYDIN