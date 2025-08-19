Aydın İl Sağlık Müdürü, İncirliova Semt Polikliniğini Ziyaret Etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başlayan Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İncirliova Semt Polikliniğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette polikliniğin işleyişi, hasta yoğunluğu ve verilen sağlık hizmetleri hakkında Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekiminden bilgiler alan İl Sağlık Müdürü Şenkul, tedavi gören hastalarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Semt polikliniğinde görev yapan diş hekimleri ve sağlık personeli ile bir araya gelen Şenkul, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

İnceleme ziyaretine İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'un yanı sıra Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali İşler Müdürü ile İlçe Sağlık Müdür Vekili de katıldı. - AYDIN