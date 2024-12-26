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Aydın Hastanesi'nde Ebe Polikliniği Açıldı

Aydın Hastanesi'nde Ebe Polikliniği Açıldı
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Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, gebelere doğuma hazırlık eğitimi ve danışmanlık sunmak amacıyla Ebe Polikliniği'ni açtı. Tecrübeli ebeler, gebelere doğum süreci hakkında bilgi veriyor ve rehberlik yapıyor.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, doğum öncesi eğitim ve hazırlık hizmetlerine bir yenisini ekleyerek Ebe Polikliniği'ni açtığını duyurdu.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ebe Polikliniği'ndeki tecrübeli ebeler, gebe kadınlara doğuma hazırlık sürecinde kapsamlı bir danışmanlık hizmeti veriyor. Ebe danışmanlık hizmeti, gebelerin ihtiyaç duyduğu diğer konularda da rehberlik ederek doğum sürecine hazırlık açısından büyük bir destek sunuyor. Yeni hizmetle birlikte, normal doğumun faydaları, suda doğum, normal doğum belirtileri, ilaç dışı ağrı yönetimi, acil durum belirtileri ve emzirme konularında gebelere bilgi veriliyor. Ayrıca ebe eşliğinde doğum ünitesine yapılan ziyaretlerde, ekip ile tanışma fırsatı sağlanıyor.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yetkilileri yeni hizmet sayesinde gebelerin doğum öncesi süreçlerini daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde geçirebileceklerini vurgulayarak tüm gebeleri Ebe Polikliniği'ne davet etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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