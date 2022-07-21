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Aydın haberleri: Aydın Tekstil Park'ta Film Geceleri Devam Ediyor

ANKA - Yerel
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Aydın haberleri: Aydın Tekstil Park'ta Film Geceleri Devam Ediyor

Edinilen Aydın gelişmesine göre Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Aydın Tekstil Park’ta film geceleri devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Aydın Tekstil Park'ta film geceleri devam ediyor.

Türk sinemasının sevilen eserleri, önümüzdeki günlerde açık alanda Aydınlı sinemaseverlerle buluşacak.

25 Temmuz Pazartesi günü yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ile Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı "Vizontele", 1 Ağustos Pazartesi günü bir yol komedisi olan "Yol Arkadaşım" ve 8 Ağustos Pazartesi günü de "Hükümet Kadın" izleyicilerini karşılayacak. Filmler saat 21.30'da başlayacak.

ANKA / Yerel

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