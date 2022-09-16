Aydın haberi | Didim'de 'okul güvenliği' toplantısı yapıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Kaymakam Can Kazım Duruca başkanlığında 'okul güvenliği' toplantısı gerçekleştirildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da 12 Eylül Pazartesi günü 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ders zili çaldı. Aydın'da öğrenciler sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Yeni eğitim yılının başlaması ile birlikte Aydın genelinde de resmi ve özel 888 okul ve kurumda toplam 15 bin 664 öğretmen ve 185 bin 894 öğrenci ders başı yaptı. Öğrencilerin okullarda ders başı yapmalarının ardından önem arz eden okul güvenliği ve okul öğrenci servisleri konularında ilgili toplantılar gerçekleştirilmeye başlandı. Bu çerçevede Didim Kaymakamı Can Kazım Duruca başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluş amirlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, okul güvenliği ve okul öğrenci servisleri hakkında sunum yapılarak, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi için yapılan faaliyetler görüşüldü. Alınması gereken tedbirlerle ilgili kararlar alınmasının ardından toplantı sona erdi. - AYDIN