Aydın haber | Kuyucak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kuyucak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı 'nın 100. Yıl dönümü, Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve gazilerin katılımıyla, Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Belediye Başkanı Metin Ertürk tarafından Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu ve günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak program sona erdi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 100. Yılını milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi'ni bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi. - AYDIN