Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde Yeni Başkan Seçimi Yapıldı

Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde Yeni Başkan Seçimi Yapıldı
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Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde Başkan Erman Çetin'in vefatının ardından Naci Eriş oy birliğiyle başkanlığa seçilirken, Abdurrahman Fırat da yeni yönetim kurulu üyesi oldu. Cemiyet, önceki başkan Çetin için rahmet diledi.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) Başkan Erman Çetin'in vefatının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, Başkan Yardımcısı Naci Eriş oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

Cemiyetin yeni yönetim yapısında boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Abdurrahman Fırat getirildi. Oylamada Fırat da oy birliği ile yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Cemiyet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan merhum başkanımız Erman Çetin'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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