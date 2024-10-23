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Aydın Devlet Hastanesi Personeli Sadike Gültaş, Kansere Yenik Düştü

Aydın Devlet Hastanesi Personeli Sadike Gültaş, Kansere Yenik Düştü
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Aydın Devlet Hastanesi'nde 20 yıldır çalışan 54 yaşındaki Sadike Gültaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümü sağlık camiası ve sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Aydın Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 20 yıldır Veri Kayıt Sistemi personeli olarak görev yapan 54 yaşındaki Sadike Gültaş, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Gültaş'ın vefatı mesai arkadaşlarını ve sevenlerini üzdü.

Aydın Devlet Hastanesi'nde görevli iken kansere yakalanan ve bir süredir tedavi gören Sadike Gültaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Gültaş'n ölümü üzerine yayınladığı taziye mesajında "Aydın Devlet Hastanesi Personelimiz Sadike Gültaş'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenleri ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Devlet Hastanesi 3-sayfa Sağlık Yerel

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