Aydın Devlet Hastanesi'nden Diyabet Farkındalığı Etkinliği

Aydın Devlet Hastanesi Dünya Diyabet Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Aydın Devlet Hastanesi girişinde kurulan stantta vatandaşların kan şekeri ölçümleri ücretsiz olarak yapıldı. Ölçümlerde yüksek kan şekeri tespit edilen bireyler, gerekli tetkik ve değerlendirmelerin yapılması için Dahiliye (İç Hastalıkları) Polikliniği'ne yönlendirildi. Başhekim Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ile hastane yöneticilerinin de katıldığı etkinliğe gelenlere tatlandırıcı kullanılarak hazırlanmış diyabetik tatlılar ikram edilirken, diyabetin hedef değerleri, sağlıklı beslenme önerileri ve korunma yöntemlerinin yer aldığı bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Diyabetin erken teşhis ve bilinçli yaşam alışkanlıklarıyla kontrol altına alınabileceğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşları düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri konusunda uyardı. - AYDIN