Haberler

Aydın Devlet Hastanesi'nden Diyabet Farkındalığı Etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Devlet Hastanesi, Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yaptı ve diyabetle ilgili bilgilendirici materyaller dağıttı. Ayrıca, sağlıklı yaşam için öneriler verildi.

Aydın Devlet Hastanesi Dünya Diyabet Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Aydın Devlet Hastanesi girişinde kurulan stantta vatandaşların kan şekeri ölçümleri ücretsiz olarak yapıldı. Ölçümlerde yüksek kan şekeri tespit edilen bireyler, gerekli tetkik ve değerlendirmelerin yapılması için Dahiliye (İç Hastalıkları) Polikliniği'ne yönlendirildi. Başhekim Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ile hastane yöneticilerinin de katıldığı etkinliğe gelenlere tatlandırıcı kullanılarak hazırlanmış diyabetik tatlılar ikram edilirken, diyabetin hedef değerleri, sağlıklı beslenme önerileri ve korunma yöntemlerinin yer aldığı bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Diyabetin erken teşhis ve bilinçli yaşam alışkanlıklarıyla kontrol altına alınabileceğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşları düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri konusunda uyardı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.