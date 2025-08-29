Aydın Devlet Hastanesi'nde Yeni Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Aydın Devlet Hastanesi'nde göreve yeni başlayan personellere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi.

Hastane konferans salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından gerçekleştirilen eğitimde; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışanların dikkat etmesi gereken kurallar, iş ortamında alınması gereken önlemler ve muhtemel riskler karşısında yapılması gereken uygulamalar anlatıldı.

Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Personelimizin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında görevlerini sürdürebilmeleri amacıyla düzenlenen bu eğitim, kurum kültürümüzün bir parçası olarak her yeni başlayan çalışanımıza sunulmaktadır. Eğitim programına katılan tüm çalışma arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diler, emekleriyle kurumumuza değer katacaklarına olan inancımızı belirtiriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN