Aydın Devlet Hastanesi'nde Yeni Atama: Op. Dr. Serkan Polat Hasta Kabulüne Başladı

Aydın Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Polat'ı sağlık kadrosuna katarken, resmi sosyal medya hesabından hekimine başarı dileklerinde bulundu.

Aydın Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Polat hastanede hasta kabulüne başladı.

Aydın Devlet Hastanesi sağlık kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Polat hasta kabulüne başladı. Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Cerrahi Uzmanı, Op. Dr. Serkan Polat, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Hekimimize görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
