Aydın Devlet Hastanesi'nde Prostat Kanseri Farkındalık Günü Etkinliği

Aydın Devlet Hastanesi, Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında bilgilendirme standı kurarak erken teşhis ve toplum sağlığının önemini vurguladı. Hastalar ve yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte prostat kanseri hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Aydın Devlet Hastanesi'nde Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında bilgilendirme standı kuruldu.

Toplum sağlığını korumak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla kurulan standa vatandaşlar, hastalar ve yakınları yoğun ilgi gösterdi. Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ile hastane yöneticileri de standı ziyaret ederek çalışmalara destek verdi. Gün boyu süren etkinlikte prostat kanserine dair risk faktörleri, belirtiler, tedavi yöntemleri ve düzenli taramanın önemi anlatıldı. Katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolü vurgulandı.

Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Hastanemiz, bu tür farkındalık etkinlikleriyle toplumumuzu bilinçlendirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

