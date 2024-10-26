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Aydın Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü Kutlandı

Aydın Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü Kutlandı
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Aydın Devlet Hastanesi yöneticileri, 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla tedavi gören hastaları ziyaret ederek onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve hasta hakları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın Devlet Hastanesi yöneticileri 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileterek hasta hakları konusunda bilgilendirdi.

26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi, hastane yöneticileri ve Hasta Hakları Birimi koordinesinde, Hastanemizde yatarak tedavi gören hasta ve hasta yakınları ziyaret edildi. Ziyaret sırasında hasta hakları hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunulurken, hastane yöneticileri hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hasta haklarının önemine vurgu yapan yetkililer, hastaların Hasta Hakları Birimi ve kendilerine rahatça ulaşabildiğini ve onların görüşlerini aldıktan sonra çözüm sürecine girdiklerini ifade etti. Hasta Hakları Birimi'nin kendileri için için büyük önem arz ettiğini sözlerine ekleyen yetkililer, hem hastane hem de sağlık sektörü olarak kendilerini daha iyi yere taşıyabilmek adına hastaların görüşlerine önem verdiklerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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