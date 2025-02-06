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Aydın Devlet Hastanesi'nde Diyabet Okulu Mezunları Sertifikalarını Aldı

Aydın Devlet Hastanesi'nde Diyabet Okulu Mezunları Sertifikalarını Aldı
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Aydın Devlet Hastanesi'nde açılan Diyabet Okulu, diyabetle mücadele etmek isteyen hastalar ve yakınlarına önemli eğitimler verdi. Mezuniyet töreninde katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen, diyabetle doğru bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla Aydın Devlet Hastanesi'nde açılan 'Diyabet Okulu' mezunlarını verdi.

Aydın Devlet Hastanesi'ndeki Diyabet Okulu eğitimi başarıyla tamamlandı. Diyabet Okulu'nda düzenlenen eğitimlere, hastalar ve hasta yakınları büyük ilgi gösterdi. Eğitimlerde, diyabet hastalarının ihtiyaç duyduğu birçok önemli konu ele alındı. Katılımcılar, hem teorik hem de pratik bilgilerle diyabetle başa çıkma yöntemlerini öğrenme fırsatı buldu. Eğitimlerde diyabet nedir?, diyabette beslenme, diyabetin akut ve kronik komplikasyonlarının önlenmesi, kan şekeri ölçümü ve fiziksel aktivite gibi konular ele alındı. Eğitimler, Endokrinoloji Uzmanı Uzm. Dr. Oğuzhan Oğuz, Diyabet Hemşireleri Aysel Kaplan ve Ayşe Gül Öztemel, Diyetisyen Deniz Işık, Yara Bakım Hemşiresi Pınar Açıkgöz ve Fizyoterapist Banu Göktaş tarafından verildi. Mezuniyet programında konuşan Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, Diyabet Okulu'na katılmak isteyen hasta ve hasta yakınlarına, Aydın Devlet Hastanesi ek binasında bulunan diyabet eğitim odasına başvuruda bulunabileceklerini belirterek katılan herkese teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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