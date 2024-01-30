Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Sağlık Hizmetlerini İnceledi

Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş sağlık hizmetlerinin düzeni ve takibi amacıyla yataklı servislerde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Aydın Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ziyaretleri kapsamında, hastane yöneticileri ile sağlık çalışanlarından işleyiş ve uygulamalar hakkında bilgi aldı. Karşılaştığı hasta ve hasta yakınları ile de yakından ilgilenen Başhekim Bozbaş, hastalara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bozbaş, değerlendirmelerinin akabinde sağlık çalışanlarına gösterdikleri gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN