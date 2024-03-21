Aydın Devlet Hastanesi Acil Servis Personeline Eğitim Verildi

Aydın Devlet Hastanesi Acil Servis personeline, sağlık hizmetlerinde daha etkin bir şekilde hizmet verebilmek amacıyla çeşitli eğitimler verildi.

Aydın Devlet Hastanesi Acil Servis personeline Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Burcu Denizlioğlu tarafından 'Triaj ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği', hastanede görev yapan Psikolog Muhammet Sait Demirtaş tarafından da 'İletişim' eğitimi verildi. Düzenlenen eğitim programı kapsamında, Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Burcu Denizlioğlu, acil servis personeline triaj sürecinde nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda detaylı bilgiler sundu. Acil triajın önemi ve doğru triajın hastaların yaşamını kurtarma potansiyelini artırdığı vurgulandı. Ayrıca, ileri kardiyak yaşam desteği konusunda da pratik bilgiler paylaşıldı.

Psikolog Muhammet Sait Demirtaş ise, iletişimin önemine vurgu yaparak, hastalarla etkili iletişim kurmanın ve duygusal desteğin sağlanmasının tedavi sürecindeki önemine değindi. Hastaların duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için gerekli iletişim becerilerinin edinilmesi gerektiği kaydetti.

Eğitim sonunda Denizlioğlu ve Demirtaş personellerden gelen soruları yanıtladı. - AYDIN