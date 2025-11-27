Aydın'dan 90 Kişilik Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025-2026 Umre Organizasyonu kapsamında Aydın'ın Çine ilçesinden 90 kişilik kafile, Merkez Soğancılar Camii'nde düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.

Programa İlçe Müftüsü Yahya Ofşin, Koçarlı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duygusal anların yaşandığı programda konuşan İlçe Müftüsü Yahya Ofşin; umreye giden vatandaşlara hayırlı bir ibadet süreci diledi. Manevi yolculuğun önemine dikkat çeken İlçe Müftüsü Ofşin umre ibadetinin öneminden bahsederek, "Rabbim bu kutsal yolculuğunuzu kabul eylesin. Ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için dualar edin. Rabbim, sağlıkla gidip sağlıkla dönmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Umreciler Koçarlı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal'ın yaptığı dualarla kutsal topraklara yolcu edildi. - AYDIN