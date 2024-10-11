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Aydın'da Yeni Sağlık Çalışanlarına Uyum Eğitimi Verildi

Aydın'da Yeni Sağlık Çalışanlarına Uyum Eğitimi Verildi
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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 118. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ile atanan uzman ve pratisyen tabiplere yönelik uyum eğitimi düzenledi. Eğitimde hekimlerin mesleki etik değerleri ve mevzuat hükümleri üzerinde duruldu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesislerine 118. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ile atanan uzman ve pratisyen tabiplere yönelik Personel Hizmetleri Başkanlığı tarafından 'uyum eğitimi' düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul eğitimin açılış konuşmasında, hekimlerin yürüttüğü mesleğin ve görevlerinin kutsallığına, etik değerlere ve mevzuat hükümlerinin mesleki işleyişteki önemine değinerek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Göreve yeni başlayan 13 uzman tabip ve 112 pratisyen tabibe yönelik yapılan uyum eğitiminde; acil servislerde adli vakalara yaklaşım eğitimi, anayasa ve mevzuat hiyerarşisi, 657 sayılı devlet memurları kanunu ve sağlık alanındaki diğer kanunlar, yönetmelikler, ağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilat yapısı, kurum işleyişi, aday memurluk ve asalet tasdik süreci, protokol ve nezaket kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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