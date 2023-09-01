Aydın'da yeni adli yıl düzenlenen törenle başladı

Aydın'da 2023-2024 Adli Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın Adliye Binası önündeki törende, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu, 2. İdare Mahkemesi Başkanı Murat Akkaş ve Baro Başkanı Anıl Yetişkin Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Başsavcı Yılmaz, konuşmasında, yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Adliyenin kapısının adalete açıldığını belirten Yılmaz, bu kapıdan herkesin memnuniyetle ayrılmasının en büyük dilekleri olduğunu söyledi.

Yılmaz, adalet ihtiyacı doğru karşılanmış bir toplumun hukuk devletinin de en büyük güvencesi olduğuna dikkati çekti.

Meslek büyüklerinden hukukçu nezaketi ve bilgeliğini öğrendiklerini kaydeden Yılmaz, "Geleneğin devamını sağlamak da en büyük sorumluluğumuz olmalıdır." dedi.