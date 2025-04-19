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Aydın'da Üniversite Öğrencilerine Kadına Şiddet Eğitimi

Aydın'da Üniversite Öğrencilerine Kadına Şiddet Eğitimi
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Aydın'ın Söke ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik jandarma ekipleri tarafından kadına şiddet konusunda bilgilendirme eğitimleri verildi. Eğitim, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Meryem Yazıcıoğlu Kız Yurdu'nda gerçekleştirildi.

Aydı'ın Söke ilçesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik, jandarma ekiplerince verilen eğitimde 'kadına şiddet' konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Söke ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Meryem Yazıcıoğlu Kız Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Yurtta kalan öğrencilere ve çalışanlara 6284 Sayılı Kanun, Başvuru Merciileri, KADES ve Kadına El Kalkamaz konuları kapsamında tanıtım ve bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca öğrenciler ile çalışanların cep telefonlarına KADES Uygulaması yüklenerek bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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