Aydın'da Turizm Sezonunda Otellere Gıda Denetimleri Arttı

Aydın'da Turizm Sezonunda Otellere Gıda Denetimleri Arttı
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Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, turizm sezonu hareketliliği nedeniyle otellerde gıda denetimleri gerçekleştirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, misafirlerin güvenli gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetimleri sıklaştırdı.

Turizm sezon hareketliliği ile birlikte Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki otellerde gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde halk sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirilen gıda denetimleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda il ve ilçe tarım ekipleri de turizm sezonu hareketliliği ile birlikte otellerdeki denetimlerini sıklaştırdı. Aydın'ın önemli turizm bölgelerinden olan Kuşadası ve Didim ilçelerindeki otellerde turizm doluluğu yaşanırken, ekiplerin son adresi Didim ilçesi oldu. İlçe genelindeki otelleri gezen ekipler mutfak ve restoran bölümlerinde denetim yaptı. Tatillerini Aydın'da geçirmek isteyen misafirlerin güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde gerekli evrakların yanı sıra hijyen ve uygunluk kontrolleri de yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlimizde turizm sezonunun başladığı ve turizm hareketliliğinin arttığı bu günlerde, halk sağlığını korumak, vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla otellere yönelik yaptığımız denetimleri sıkılaştırarak aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Gıda kontrol görevlilerimiz bugün Didim ilçemizde faaliyet gösteren otellere yönelik denetim gerçekleştirdi. İl ve İlçe Müdürlüğümüz gıda kontrol ekiplerimizce yapılan denetimlerde işletmenin asgari teknik ve hijyenik şartları, mutfak ve depo hijyeni, ürün saklama şartları, son tüketim ve tavsiye edilen tüketim tarihleri, personel hijyeni başta olmak üzere birçok kriter titizlikle kontrol ediliyor. Denetimler esnasında mevzuata aykırı durumlara müdahale edilerek gerekli işlemler uygulanıyor. Amacımız tüketicinin sağlığını en üst düzeyde korumak" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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