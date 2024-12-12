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Aydın'da Temizlik Personeline Teşekkür Belgesi Verildi

Aydın'da Temizlik Personeline Teşekkür Belgesi Verildi
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Atatürk Devlet Hastanesi'nde temizlik personellerine yönelik düzenlenen programda, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür belgeleri takdim etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Atatürk Devlet Hastanesi tarafından temizlik personellerine yönelik organize edilen programa katılırken, programda özveriyle çalışan personele teşekkür belgesi verildi.

Personeller ile sohbet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkkul; gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle personellere teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Program sonunda büyük bir özverili ile çalışan sağlık personellerine vermiş oldukları hizmetler için İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Hizmet Başkan ve Başkan Yardımcıları ile hastane idarecileri tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Programa İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'un yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Personel Hizmetleri Başkanı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcıları, Hastane Başhekimi ile hastane idarecileri ve sağlık personelleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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