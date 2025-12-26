Aydın'da su ürünleri faaliyetleri değerlendirildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il ve ilçe personellerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, su ürünleri denetimleri, 2026 yılı programı ve saha uygulamaları ele alındı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçe personellerinin katılımıyla Su Ürünleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. İl Müdürü Ayhan Temiz'in başkanlığında yapılan toplantıya, Aydın genelindeki tüm ilçe müdürlükleri ile il müdürlüğü bünyesindeki su ürünlerinden sorumlu personel de katıldı. Değerlendirme toplantısında, avcılık ve yetiştiricilik denetimleri, balık ölümlerinde izlenecek süreçler, istihsal sahaları ve barınak kiralamaları ile yenilenen denetim formları ve 2026 yılı denetim programı ele alındı. Ayrıca kooperatiflerin bildirim yükümlülükleri ve yürütülmesi planlanan projeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, sahada yürütülen uygulamalarda birlikteliğin sağlanması ve denetimlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

