Aydın'da su ürünleri faaliyetleri değerlendirildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il ve ilçe personellerinin katılımıyla su ürünleri denetimleri ve 2026 yılı programını ele alan bir değerlendirme toplantısı düzenledi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il ve ilçe personellerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, su ürünleri denetimleri, 2026 yılı programı ve saha uygulamaları ele alındı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçe personellerinin katılımıyla Su Ürünleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. İl Müdürü Ayhan Temiz'in başkanlığında yapılan toplantıya, Aydın genelindeki tüm ilçe müdürlükleri ile il müdürlüğü bünyesindeki su ürünlerinden sorumlu personel de katıldı. Değerlendirme toplantısında, avcılık ve yetiştiricilik denetimleri, balık ölümlerinde izlenecek süreçler, istihsal sahaları ve barınak kiralamaları ile yenilenen denetim formları ve 2026 yılı denetim programı ele alındı. Ayrıca kooperatiflerin bildirim yükümlülükleri ve yürütülmesi planlanan projeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, sahada yürütülen uygulamalarda birlikteliğin sağlanması ve denetimlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçe personellerimizle gerçekleştirilen değerlendirme toplantıda, avcılık ve yetiştiricilik denetimleri, balık ölümlerinde izlenecek yollar, istihsal sahası ve barınak kiralamaları, yenilenen denetim formları ve 2026 yılı denetim programı, kooperatiflerin bildirim yükümlülükleri ve yürütülecek projeler başta olmak üzere birçok konu ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. Saha uygulamalarında birlikteliğin ve etkin denetimin artırılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişi yapıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
