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Aydın'da Sabah Namazı Buluşması Yapıldı

Aydın'da Sabah Namazı Buluşması Yapıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Bey Cami'nde düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşması' programında cemaat, Kur'an tilaveti ve tesbihatın ardından çorba ikramıyla bir araya gelerek dostluklarını pekiştirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Bey Cami'nde 'Sabah Namazı Buluşması' programı gerçekleştirildi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ardından tesbihat yapıldı. Namazın ardından yapılan çorba ikramı ile camii cemaati birbirleriyle sohbet edip kaynaşarak dostluklarını pekiştirme fırsatı buldu. Bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı ve kardeşliği güçlendirdiği vurgulayan cemaat sabahın serin havasında bir araya gelerek manevi bir atmosferde buluşmanın keyfini çıkardı. Program, sadece ibadet etmenin ötesinde toplumsal ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağlarken, bir arada olmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattığı dile getirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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