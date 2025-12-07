Haberler

Sabah namazı buluşmaları Kuruköy'de devam etti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla her hafta farklı bir camide gerçekleştirilen sabah namazı buluşmaları, bu hafta Aydın'ın Çine İlçesi'nde Kuruköy Mahallesi Camii'nde yapıldı. Programda Kur'an tilaveti, cemaatle sabah namazı ve vaaz yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda her hafta farklı bir camide düzenlenen sabah namazı buluşmaları, Aydın'ın Çine İlçesinde bu hafta Kuruköy Mahallesi Camii'nde gerçekleştirildi.

Sabah namazından önce Cami İmam Hatibi Muhammed Nasih Beydaş tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından cemaat huşu içinde saf tuttu ve kılınan sabah namazı sonrası İlçe Vaizi Kamil Kebap'ın vaaz ve irşat konuşmasıyla program devam etti. Vaazında birlik, dayanışma ve ibadetin hayat içindeki yerini anlatan Kamil Kebap'ın duasının ardından buluşma, cemaat için hazırlanan ikramla sona erdi. Her hafta farklı bir camide gerçekleştirilen sabah namazı buluşmalarının ilçe genelinde yoğun ilgi gördüğü belirtildi. - AYDIN




