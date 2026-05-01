Aydın'da Otizm İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Aydın'da Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik II. Ulusal Eylem Planı kapsamında Otizm İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantı, Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla yapıldı. Toplantıda, otizmli bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi adına atılacak adımlar ele alındı. Yetkililer, ortak akıl ve güçlü iş birliği anlayışıyla özel bireylerin her alanda daha etkin desteklenmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

