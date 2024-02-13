Aydın'da Ortaokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ilçedeki ortaokulda eğitim gören 21 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kirazlı Mahallesi'nde bulunan Selim Eren Ortaokulu'nda eğitim gören 21 öğrenciye; genel trafik eğitimi, emniyet kemeri kullanımı ve önemi, okul servisinde uyulması gereken kurallar, yayaların ve yolcuların araçlarda ve yaya yolunda hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verildi. Faaliyette öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan jandarma trafik ekipleri öğrencilere çeşitli hediyeler vererek sevindirdi. - AYDIN