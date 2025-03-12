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Aydın'da Ortaokul Öğrencileri Arasında Şiir Okuma Yarışması Düzenlendi

Aydın'da Ortaokul Öğrencileri Arasında Şiir Okuma Yarışması Düzenlendi
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinlikleri çerçevesinde ezbere şiir okuma yarışması yapıldı. Yarışmada Nisanur Çavdar birinci oldu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencileri arasında ezbere şiir okuma yarışması düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, istiklal ve istikbalin teminatı olan gençlere yönelik yürütülen dini, sosyal ve kültürel içerikli çalışmaların sürekli hale getirilmesi, toplumda milli ve manevi değerlere yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinlikleri kapsamında ilçedeki ortaokul öğrencileri arasında ezbere şiir okuma yarışması düzenlendi. Bozdoğan İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen yarışmada Fatih Ortaokulu'ndan Nisanur Çavdar birinci, Zeynep Ekiz ikinci, Haydere Ortaokulu'ndan da Ayşe Çay üçüncü seçildi. Yarışmanın ardından, İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkürlerini sunarak dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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