Aydın'da ormanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

Aydın Valiliği tarafından yayımlanan '2026/1 Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler' kararı kapsamında, il genelindeki ormanlık alanlara girişler 19 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı.

Aydın Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yayımlanan kararda, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi. Kararda, milli servet olarak nitelendirilen ormanların korunmasının hedeflendiği ifade edildi. Valilik kararına göre, belirlenen ormanlık alanlara yetkili makamların izni dışında giriş yapılmasına izin verilmeyecek. Ayrıca ormanlık alanlar, çevresi ve içerisinden geçen yollarda mülki idare amirinden izin alınmadan etkinlik düzenlenmesi, piknik yapılması ve konaklanması da yasak kapsamına alındı. Vatandaşların yalnızca izin verilen piknik alanlarından gerekli tedbirleri alarak yararlanabileceği belirtilirken, özellikle dumansız piknik konusunda uyarıların artırılacağı kaydedildi.

Kararda, yasağa uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında idari ve adli işlem uygulanacağı bildirildi. - AYDIN

