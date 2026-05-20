Haberler

Aydın'da ormanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

Aydın'da ormanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Valiliği, 2026 yılı yaz aylarında orman yangınlarını önlemek amacıyla 19 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişi yasakladı. Piknik ve etkinlikler de izne tabi olacak.

Aydın Valiliği tarafından yayımlanan '2026/1 Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler' kararı kapsamında, il genelindeki ormanlık alanlara girişler 19 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı.

Aydın Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yayımlanan kararda, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi. Kararda, milli servet olarak nitelendirilen ormanların korunmasının hedeflendiği ifade edildi. Valilik kararına göre, belirlenen ormanlık alanlara yetkili makamların izni dışında giriş yapılmasına izin verilmeyecek. Ayrıca ormanlık alanlar, çevresi ve içerisinden geçen yollarda mülki idare amirinden izin alınmadan etkinlik düzenlenmesi, piknik yapılması ve konaklanması da yasak kapsamına alındı. Vatandaşların yalnızca izin verilen piknik alanlarından gerekli tedbirleri alarak yararlanabileceği belirtilirken, özellikle dumansız piknik konusunda uyarıların artırılacağı kaydedildi.

Kararda, yasağa uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında idari ve adli işlem uygulanacağı bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu'nun 'Arınma' çağrısına CHP'den ilk yanıt

Kılıçdaroğlu'na CHP'den ilk yanıt! Olay sözlere çok başka yerden baktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su yerine şekerli içecekler tüketen ünlü fenomene lösemi teşhisi konuldu

Dünyaca ünlü fenomenden kötü haber! Sağlıksız yaşam pahalıya patladı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne 'Özgür Filistin' diye haykırdı

Aktivistlere insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne karşı haykırdı
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu

Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur ölü bulundu
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu

Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak