Aydın'da 'Orman Benim' kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı

AYDIN'ın Tepeköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 'Orman Benim' kampanyası kapsamında öğrencilerinde katılımıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası kapsamında Aydın'da çöp toplama etkinliği düzenlendi. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Efeler ilçesi Tepeköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yapıldı. Programa Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Aydın Orman İşletme Müdürü Engin Evcin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Aydın Gençlik Merkezi üyeleri ve öğrenciler katıldı. Orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilincin artırılmasının hedeflendiği etkinlikte, piknik yapan vatandaşların çevreye bıraktığı atıklar protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından toplandı.

Etkinlikte konuşan Orman İşletme Müdürü Engin Evcin, "'Sivil toplum kuruluşlarımız, resmi kurumlarımız ve öğrencilerimizle birlikte güzel bir etkinlik yaptık. İnsanlarımızın çevrenin temiz tutulması konusunda bilinçlenmesi ve çocuklarımızın farkındalık kazanması adına önemli bir çalışma oldu" dedi. Piknik alanlarında çevre temizliğine dikkat çeken Evcin, vatandaşların doğaya bıraktıkları çöpleri yanlarında götürmeleri gerektiğini söyledi.

Melek FIRAT / AYDIN,

