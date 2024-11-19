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Aydın'da Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi

Aydın'da Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilere ve servis şoförlerine yönelik trafik güvenliği eğitimlerini sürdürüyor. 273 öğrenci ve 10 öğretmene trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Aydın'da jandarma ekipleri kent genelinde öğrenci, öğretmen ve servis şoförlerine yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Çine ilçesi Altınova ve Akçaova İlkokulu, Efeler ilçesi Kuyucular İlkokulu, Germencik ilçesi Hıdırbeyli İlkokulu, Karpuzlu ilçesi Çobanisa İlkokulu, Kuyucak ilçesi Kayran İlkokulu ve Ortaokulu, Nazilli ilçesi Mastavra ve Pirlibey İlköğretim ve Ortaokulunda toplam 273 öğrenci, 10 öğretmen ve 22 servis şoförüne yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimde jandarma ekipleri; önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında bilgilendirmelerde bulundu. Öte yandan asayiş ve trafik timleri tarafından okul çevresinde devriye faaliyeti gerçekleştirilerek şüpheli araç ve şahıslar sorgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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