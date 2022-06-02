Aydın'da öğrencilere süt dağıtıldı, sütün faydaları anlatıldı - Haberler

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Aydın'da öğrencilere süt dağıtıldı, sütün faydaları anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'da öğrencilere süt dağıtıldı, sütün faydaları anlatıldı

Aydın'da ilkokul öğrencilerine Dünya Süt Günü çerçevesinde süt dağıtımı yapılarak, sütün faydaları öğrencilere anlatıldı.

Aydın'da ilkokul öğrencilerine Dünya Süt Günü çerçevesinde süt dağıtımı yapılarak, sütün faydaları öğrencilere anlatıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilköğretim öğrencilerine sütün insan hayatının her aşamasında gerekli olduğu, çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde tüketilmesi gerektiği, özellikle vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde, vücudun gelişmesinde, kemik ve diş oluşumunda oldukça önemli bir role sahip olduğu anlatıldı.

Bu bağlamda insan beslenmesinde önemli bir gıda olan süt ve sütten elde edilen başta peynir, yoğurt, kaymak, ayran, tereyağı ve dondurma olmak üzere tüm süt ürünlerinin vazgeçilmez gıdalar arasında yer aldığı belirtilerek etkinlikte yer alan öğrencilere süt dağıtımı yapıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Süt Günü Çocukluk Aydın Yerel Haberler

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