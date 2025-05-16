Aydın'da Öğrencilere Jandarma Faaliyetleri Tanıtıldı

Aydın'da Öğrencilere Jandarma Faaliyetleri Tanıtıldı
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Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Atça Ali Sönmez İlkokulu'nda öğrencilere jandarma faaliyetleri hakkında bilgi vererek sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Etkinlik, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlendi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ilkokul öğrencilerine jandarma faaliyetleri tanıtıldı.

Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Atça Mahallesi'nde bulunan Atça Ali Sönmez İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere Motorlu Jandarma Asayiş Timleri tarafından sürpriz yapılarak ziyaret edildi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında hazırlanan etkinlikte öğrencilere değerli oldukları hissettirilerek araç ve teçhizat tanıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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