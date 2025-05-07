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Aydın'da Nisan Ayında 5 Ölümlü Trafik Kazası

Aydın'da Nisan Ayında 5 Ölümlü Trafik Kazası
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Aydın'da Nisan ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 301 bin 115 araç kontrol edildi, 5 ölümlü kazanın yanı sıra birçok yaralamalı kaza meydana geldi. Valilik, trafik güvenliğinin artırılması için alınan önlemler ve sürücülerin dikkatli olmalarının önemine vurgu yaptı.

Aydın'da Nisan ayı içerisinde trafik güvenliğinin arttırılması için yapılan çalışmalarda binlerce araç kontrol edilirken, 5 ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2025 yılı Nisan ayı içerisinde toplam 301 bin 115 araç kontrol edilirken, 36 bin 397 araca işlem yapıldı.

Alınan önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2025 Nisan ayı içerisinde Aydın sınırlarında toplam 252 maddi hasarlı, 398 yaralamalı ve 5 ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda toplam 554 kişi yaralanırken 5 kişi ise hayatını kaybetti. Ayrıca 476 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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