Aydın'da Motosiklet Kazası: 24 Yaşındaki Emre Doğan Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir motosiklet kazasında 24 yaşındaki sürücü Emre Doğan, TIR'a çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın detayları ve incelemeler sürüyor.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen kazada mesai çıkışında evine dönen 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yerine 1 kilometre uzaklıktaki toprak işletmesindeki mesaisi bittikten sonra 09 AYR 321 plakalı motosikletiyle Karacasu merkezdeki evine gitmek üzere yola çıkan Emre Doğan, Çatalçesme mevkisinde kaza yaptı. Doğan'ın ilk belirlemelere göre emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. TIR'ın arkadan aldığı darbe kayıtlara geçerken olay yerinden kaza esnasında geçen bir kamyonet soru işaretlerine neden oldu. Bu kamyonetin kazaya dahli olup olmadığı yapılacak incelemelerden sonra belli olacak.

Olay anını net gören kamera yok

Yol kenarındaki iki işletmenin güvenlik kameralarında yapılan incelemede kaza yerinin tam görülmediği tespit edildi. Kazanın bu iki kameranın görüş açısının dışında meydana geldiği belirtildi.

24 yaşındaki Emre Doğan'ın 2 yıldır Dereköy yakınlarındaki toprak tesisinde çalıştığı öğrenildi. 2001 yılında ikiz olarak dünyaya gelen, babası ve annesi şehir dışında çalıştığı için dede evinde amca ve halasının yanında büyüyen Emre'nin ölümü mahallesini yasa boğdu. Genç Emre'nin cenazesinin ilçedeki ilk incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adlı Tıp Kurumu'na götürüleceği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde delil toplarken Cumhuriyet Savcısı da incelemelerde bulundu. Karayolunda kaza sebebiyle trafik uzun süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
