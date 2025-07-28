Aydın'da Mahalle Sakinlerinden Yangınla Mücadele Desteği

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürülürken, mahalle sakinleri de çalışmalara destek verdi. Vatandaşların yangın sonrası çekilen fotoğrafı ise verilen emeği gözler önüne serdi.

Dün öğlen saatlerinde Yılmazköy Mahallesi'nde zirai alanda başlayan yangın rüzgarla birlikte zaman zaman ormanlık alanı da etkiledi. Yangın sonrası orman ve itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulundu. Yangın bölgesinde ekiplerin en büyük destekçisi ise çalışmalara destek veren mahalle sakinleri oldu. Ellerine aldıkları kürek, tırmık ve çapalarla alevlerin yeşil örtüye verdiği zararı engellemeye çalıştılar. Yangın kontrol altına alınırken, mahalle sakinlerinin verdiği mücadele ise fotoğraf karelerine yansıdı. Yangın söndürme çalışmalarından dönen vatandaşların ellerinde kürek ve tırmıklarla verdikleri mücadele ve yorgun bedenleri fotoğraf karelerine yansıdı. Mahalle sakinlerinin ekiplere verdiği destek takdir topladı. - AYDIN