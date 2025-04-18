Aydın'da Kaldırım İşgalleri Engellilerin Hayatını Zorlaştırıyor

Aydın'da kaldırım işgallerinin yayalar ve engelli bireylerin hayatını zorlaştırdığına ve risk oluşturduğuna dikkat çeken Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, duyarlı olunması çağrısında bulunarak "Erişilebilirlik, bir ayrıcalık değil, insan olmanın sorumluluğudur" dedi.

Aydın nüfusuna oranı yüzde 3.4 olan yaklaşık 39 bin engelli bireyin hayatı, duyarsız vatandaşların dikkatsizliği ile daha da zorlaşırken, bu konuda açıklama yapan Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, görme engelli bireylerin yaşadığı sıkıntı ve problemlere dikkat çekti.

Aydın'da yaşayan görme engelli bireylerin yaşadıkları ve karşılaştıkları problemlere ilişkin bir açıklama yapan Özen, kaldırım işgallerine vurgu yaparak duyarlılık çağrısında bulundu.

Kaldırım işgalinin yayalar ve engelli bireylerin hayatını zorlaştırdığını ifade eden Özen; "Kaldırımda yürüyemiyorsak, şehir bizim değil demektir. Görme engellinin yoluna konulan bir tezgah, kaldırıma çıkan bir motosiklet ya da kapatılan bir rampa. Bunlar sadece kuralsızlık değil, aynı zamanda hayatlara vurulmuş birer engeldir. Erişilebilirlik, bir ayrıcalık değil, insan olmanın sorumluluğudur" dedi. - AYDIN