Aydın'da Jandarma Öğrencilere Emniyet Kemeri Bilinci Aşıladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, okul gezisi kapsamında otobüse binen 78 öğrenci ve 4 otobüs şoförünü emniyet kemerinin önemi konularında bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde trafik bilinci ve kültürünün artırılması hedefiyle eğitim ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, Kuşadası Selim Eren İlkokulu ile Ortaokulu'nda eğitim gören ve Antalya gezisine katılan 78 öğrenci ve 4 otobüs şoförünü bilgilendirdi. Yapılan çalışma çerçevesinde trafik kuralları hatırlatılarak hız kurallarına uyulması, seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, emniyet kemerinin önemi konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca öğrencilerin güvenli bir şekilde yolculuk etmeleri amacıyla gezi araçları ve sürücüler de kontrol edildi. - AYDIN