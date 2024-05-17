Aydın'da Jandarma Engelliler Haftası'nda Bakım Merkezini Ziyaret Etti
Aydın'da jandarma ekipleri Engelliler haftası dolayısıyla bakım merkezinde kalan özel bireyleri ziyaret etti.
Aydın'da jandarma ekipleri Engelliler haftası dolayısıyla bakım merkezinde kalan özel bireyleri ziyaret etti.
Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle Köşk ilçesi Beyköy Mahallesinde bulunan özel bir bakım merkezinde kalan özel bireyler " Sevgi Varsa Engel Yoktur" ilkesiyle ziyaret edildi. - AYDIN