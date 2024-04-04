Aydın'da Jandarma Ekipleri Sokak Hayvanları Günü'nde Bilgilendirme Yaptı

Aydın'da jandarma ekipleri 04 Nisan Sokak Hayvanları Günü kapsamında stant açarak bilgilendirmede bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve Hayvan Hakları üyeleri ile birlikte "4 Nisan Sokak Hayvanları Günü" kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda stant açıldı.

Stantta vatandaşlara, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgilendirme yapılarak Jandarma ve Emniyet logolu mama, Jandarma boyama kitapları hediye edildi. Hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi ve vatandaşların da bu konuda duyarlılığını artırmak amacıyla HAYDİ mobil aplikasyonunun tanıtımı yapıldı. - AYDIN