Aydın'da Jandarma, Aile İçi Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme Faaliyeti Gerçekleştirdi
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla aile içi şiddetle mücadele ve çocuk hakları üzerine bilgilendirme etkinliği düzenledi. Etkinlikte KADES uygulaması ve 6284 Sayılı Kanun hakkında bilgi verildi, broşür dağıtıldı ve çocuklara hediye verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Atlı Jandarma Timi ve Kuşadası Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile 6284 Sayılı Kanun hakkında vatandaşlara bilgi verilirken, jandarmanın görev ve sorumlulukları da tanıtıldı. Farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara broşür dağıtılırken, çocuklara Türk bayrağı ve jandarma boyama kitabı hediye edildi. Jandarma Teşkilatı'nın her zaman vatandaşların yanında olduğu vurgulandı. - AYDIN

