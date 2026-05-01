Aydın'da 'işçiler' için yürüdüler

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir araya gelen vatandaşlar, 'işçiler' için yürüdü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Aydın'da da gün boyunca kutlandı. Çeşitli sendika, dernek, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar da kutlamalara katıldı. Merkez Efeler ilçesi Taşköprü mevkiinden bir araya gelen işçi sendikaları, Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri, oda ve derneklerin temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ile binlerce işçi, ellerinde Türk Bayrakları ve sloganlarla Doğu Gazi Bulvarı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na yürüdü. Kortej eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından kutlamalar Atatürk Kent Meydanı'nda devam etti. Yoğun katılımın olduğu kutlamalarda zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Emek ve alın teri vurgusunun yapıldığı kutlamaların tamamlanmasının ardından vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı. - AYDIN

