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Aydın'da hükümlülere çevre bilinci ve doğaya saygı semineri düzenlendi

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Aydın'da hükümlülere çevre bilinci ve doğaya saygı semineri düzenlendi
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü nezdinde hükümlülere "Çevre Bilinci ve Doğaya Saygı" semineri düzenledi. Seminerde çevre koruma, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve geri dönüşüm bilinci anlatıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından, Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü nezdinde hükümlülere yönelik "Çevre Bilinci ve Doğaya Saygı" konulu seminer düzenlendi.

Seminer kapsamında; çevrenin korunması, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, doğaya karşı sorumluluklarımız, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir bir yaşam için bireysel olarak yapılabilecek çalışmalar hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesi konularının da ele alındığı eğitimde, çevrenin korunmasında bireysel farkındalığın ve toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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