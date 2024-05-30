Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Hayırseverden Görme Engellilere Beyaz Baston Desteği

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da yaşayan bin 67 görme engelli bireylerin özgürce dışarıya çıkabilmesine olanak sağlayan beyaz bastonun önemine dikkat çeken Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, hayırseverlere beyaz baston desteği çağrısında bulundu. Yanıtsız bırakılmayan çağrıya bir hayırsever vatandaş 10 adet beyaz baston desteği sağladı.

Aydın'da bir hayırsever vatandaş, görme engelli bireylerin özgürce yürüyebilmesine olanak sağlayan beyaz baston çağrısına yanıt vererek 10 adet beyaz baston desteğinde bulundu.

Aydın'da yaşayan bin 67 görme engelli bireylerin özgürce dışarıya çıkabilmesine ve sosyalleşebilmelerine olanak sağlayan beyaz bastonun önemine dikkat çeken Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, hayırseverlere beyaz baston desteği çağrısında bulundu. Özen'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyı yanıtsız bırakmayan bir hayırsever vatandaş, derneğe 10 adet beyaz baston desteğinde bulundu. Aydın'da yaşayan bin 67 görme engellinin sokaklarda özgürce dolaşabilmeleri için beyaz baston desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade eden ve hayırsever vatandaşa teşekkür eden Başkan Özen; "Derneğimize 10 adet beyaz baston desteğinde bulunarak, 10 görme engelli arkadaşımızın daha, Aydın sokaklarında özgürce dolaşabilmelerine vesile olan yüreği güzel dostumuza çok teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bayram Özen Aydın Yerel Güncel Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

 Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler

Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler

 Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title