Aydın'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası El Emeği Ürünlerle Başladı

Aydınlı kursiyerler, el emeği ürünlerini görücüye çıkarttı

AYDIN - Aydın'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası, düzenlenen açılış töreni ile başlarken, halk eğitimi merkezlerindeki kursiyerler de el emeği ürünlerini görücüye çıkarttı.

Ülke genelinde olduğu gibi Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler düzenlenen açılış töreni ile Aydın'da da başladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Şenliği'nde, il genelindeki Halk Eğitim Merkezleri'nde eğitim alan kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi. Efeler ilçesi Gençlik Caddesi üzerinde 17 ilçeden 27 adet stantın yer aldığı şenlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Efeler Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ise vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

Şenliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Aydın genelinde vatandaşlara yönelik kursların aralıksız devam ettiğini vurgularken "Bugün 17 ilçemizde bulunan Halk Eğitimi Merkezlerimizden geri dönüşüm ve sıfır atık teması başta olmak üzere giyim, tekstil, el sanatları, ahşap, yiyecek alanlarında kursiyerlerimizin danışman öğretmen eşliğinde hazırlamış oldukları ürünleri farklı stantlarda izleme fırsatı bulacağız. Eylül 2024'ten bu tarihe gelinceye kadar 2 bin 736 kursta 56 bin kursiyerimize ulaştık. Cumhurbaşkanımız tarafından bu yıl Aile Yılı ilan edilmiş idi. Bu kapsamda da 65 aile eğitimi kursu açtık. Bin 95 ailemize de bu hizmeti verdik. Ben bu çerçevede ilimizde Valimizin himayelerinde gerçekleştirdiğimiz eğitim öğretim hizmetlerini ve yaygın eğitim hizmetlerinde görev alan tüm ilçe müdürlerimize, halk eğitim müdürlerimize, değerli kursiyerlerimize, usta öğreticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesini kesen Aydın Valisi Yakup Canbolat, stantları gezerek kursiyerlerden bilgi aldı.