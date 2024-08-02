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Aydın'da hastalıktan ari çiftlik denetimi yapıldı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, hastalıktan ari işletme başvurusu yapan bir çiftlikte kan alma işlemlerini gerçekleştirdi. Hayvan sağlığının korunması ve sürüde muhtemel hastalıkların tespiti amacıyla yapılan denetimde, alınan kan örnekleri laboratuvar analizine gönderilecek.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, hastalıktan ari işletme başvurusu yapan bir çiftlikte kan alma işlemlerini gerçekleştirdi.

Hayvan sağlığının korunması ve sürüde muhtemel hastalıkların tespiti amacıyla hastalıktan ari işletme başvurusu yapan bir çiftlikte kan alma işlemlerini gerçekleştirdi. Veteriner hekimler, alınan kan örneklerini laboratuvar analizine göndererek, hastalık risklerini değerlendirecek ve işletmenin hastalıktan ari statüsüne uygun olup olmadığını belirleyecek. Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür denetim ve kontrollerin, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, hastalıktan ari işletme başvurusu yapan çiftliklerin, bu süreçte gerekli tüm sağlık ve güvenlik standartlarına uyması gerektiği belirtildi.

Çiftlik sahipleri ise, veteriner hekimlerin profesyonel yaklaşımlarından memnun olduklarını ifade ederek, hayvan sağlığını koruma ve işletmelerinin hastalıktan ari statüsüne kavuşması için gereken tüm önlemleri alacaklarını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuyucak Çiftlik Aydın Tarım Yerel Sağlık Güncel Haberler

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