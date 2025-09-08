Aydın'da Halk Sağlığı Haftası Etkinliği: Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşüyle, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekildi.

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın beşinci gün teması olan 'Hareket Et, Doğru Beslen, Sağlıklı Yaşa' doğrultusunda gerçekleştirilen yürüyüş, İl Sağlık Müdürlüğü önünden başladı. Katılımcılar yürüyüş boyunca toplumda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaparken, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonunun sahadaki somut göstergelerinden biri olarak hareketli yaşam ve doğru beslenmenin önemine dikkat çekildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların önüne geçebilir, daha sağlıklı bir yaşama adım atabilirsiniz" denildi.

Etkinliğe Yeşilay Aydın Şubesi, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları, Efeler İlçe Sağlık Müdürü, müdürlük personeli ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN