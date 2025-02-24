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Aydın'da Geleneksel Yağmur Duası Yapıldı

Aydın'da Geleneksel Yağmur Duası Yapıldı
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Karacasu ilçesinde her yıl düzenlenen geleneksel yağmur duası bu yıl erken gerçekleştirildi. Etkinlikte yöresel yemekler ikram edildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen yağmur duası, bu yıl da gerçekleştirildi.

Yağmur Duası Ataköy Mahallesi'nde bulunan Şeyh Kemal Türbesi'nde, Ataköy Hayırlı İşler Yatırma ve Güzelleştirme Derneği tarafından gerçekleştirildi. Her yıl Mart ayının sonunda gerçekleştirilen yağmur duası bu yıl Mart ayı sonunun Ramazan'a denk gelmesi nedeniyle erken düzenlendi. Mahalle halkının katkılarıyla düzenlenen yağmur duası ve hayır yemeğinde keşkeğin de aralarında olduğu yöresel yemekler ikram edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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