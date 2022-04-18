Aydın'da fahiş fiyat ve gıda denetimi - Haberler

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Aydın'da fahiş fiyat ve gıda denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'da fahiş fiyat ve gıda denetimi

Aydın'ın Efeler ilçesinde ekipler Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce marketlerde raf ömrü, fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde ekipler Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce marketlerde raf ömrü, fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun önüne geçmek için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri marketlerde rafları dolaşıp etiketleri inceleyip fahiş fiyat artışı, etiket denetimi yaptı. Denetimlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı, gramaj ve raf ömrü kontrolleri yapıldı. Ekipler, reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatlarını da kayıt altına aldı. - AYDIN

Aydın'da fahiş fiyat ve gıda denetimi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye, Efeler, Aydın, Yerel, Haberler

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