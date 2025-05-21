Aydın'da Eş Zamanlı Huzur Operasyonu Gerçekleştirildi

Aydın'da Eş Zamanlı Huzur Operasyonu Gerçekleştirildi
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Aydın il genelinde yapılan huzur uygulamasında 2 bin 500 şahsın sorgulaması yapıldı. Uygulamaya 350 personel ve 110 ekip katıldı, 60'ı yabancı toplam 2 bin 500 şahıs denetlendi.

Aydın'da huzur operasyonu

AYDIN - Aydın il genelinde eş zamanlı yapılan huzur uygulamasında 2 bin 500 şahsın sorgulaması yapıldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda Aydın genelinde 350 personel ve 110 ekibin katılımıyla 45 uygulama noktasında polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 60'ı yabancı olmak üzere toplam 2 bin 500 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Didim'de 1 şahsın Resmi Belgede Sahtecilik suçundan aranmasının olduğu tespit edilerek yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Yerel
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